Kuzey Irak'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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Kuzey Irak'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
MSB: "Irak kuzeyi Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
MSB: "Irak kuzeyi Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 11:10 Kaynak: İHA
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