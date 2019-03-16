Son Dakika Haberleri: Kuzey Irak'ta Çatışmada Teröristlerin Üzerinden Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Kuzey Irak'ta Çatışmada Teröristlerin Üzerinden Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

10 dakika önce

Kuzey Irak'ta 6 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

Kuzey Irak'ta Çatışmada Teröristlerin Üzerinden Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi, System.String[]
Kuzey Irak'ta 6 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar esnasında 16 Mart 2019 tarihinde çıkan çatışmada asker arkadaşımız şehit olmuş, sekiz asker ise yaralandı. Söz konusu operasyon esnasında birisi kadın altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:23 Kaynak: İHA

Irak, 3. Sayfa
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