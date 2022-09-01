1 yıl önce evlenmiş! Pençe Kilit operasyonunda şehit olan asker Okan Meteöz'in acı haberi baba ocağını ulaştı

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Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz, Kuzey Irak'ta hain terör örgütünün tuzakladığı EYP'nin patlaması sonucu şehit oldu. Meteöz'ün şehadet haberi Mersin'in Tarsus ilçesi Hacıhamzalı Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı.

ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI

Şehidin Hacıhamzalı Mahallesi'nde bulunan baba ocağına acı haber, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, askeri yetkililer tarafından 112 Acil ekipleri ile birlikte verildi. Acı haberi alan babası Bülent, annesi Ayfer ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

ŞEHİTİN YAKINLARI EVE AKIN ETTİ

Okan Meteöz'ün Büşra Meteöz ile 1 yıl önce evlendiği, eşinin de astsubay öğrencisi olduğu öğrenildi. Şehit Meteöz'ün Hacıhamzalı Mahallesi'ndeki baba ocağı Türk bayrağı asılırken, yakınları ve mahalle sakinleri eve akın etti. Şehidin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 01 Eylül 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Hv.Svn. Asb.Kd.Çvş. Okan Meteöz, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin (El Yapımı Patlayıcı) patlaması sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 1 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.