Kuzey Irak'ta iki ayrı noktaya operasyon: Şehit edilen diplomatın kanı yerde kalmadı
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Kuzey Irak'ta iki ayrı noktaya operasyon: Şehit edilen diplomatın kanı yerde kalmadıANKARA - MİT ve TSK tarafından Kuzey Irak'ta iki ayrı noktada düzenlenen operasyonda, Erbil'de diplomatın şehit edilmesi olayını planlayan teröristler vuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:01 Kaynak: İHA
Kuzey Irak
'ta iki ayrı noktaya operasyon: Şehit edilen diplomatın kanı yerde kalmadı
ANKARA - MİT ve TSK
tarafından Kuzey Irak'ta iki ayrı noktada düzenlenen operasyonda, Erbil
'de diplomatın şehit edilmesi olayını planlayan teröristler vuruldu.
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