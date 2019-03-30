Son Dakika Haberleri: Kuzey Irak'ta PKK'ya Bir Darbe Daha

Kuzey Irak'ta PKK'ya Bir Darbe Daha

9 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Operasyon Planı çerçevesinde Kandil'de PKK terör örgütü elebaşlarına ait sözde karargah ve sığınaklar ile Hakurk ve Avaşin-Basyan'da eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen PKK'lı teröristler 30 Mart 2019 tarihinde eş zamanlı...

Kuzey Irak'ta PKK'ya Bir Darbe Daha, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Operasyon Planı çerçevesinde Kandil'de PKK terör örgütü elebaşlarına ait sözde karargah ve sığınaklar ile Hakurk ve Avaşin-Basyan'da eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen PKK'lı teröristler 30 Mart 2019 tarihinde eş zamanlı olarak vurulmuştur" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:11 Kaynak: İHA

PKK, Güncel
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