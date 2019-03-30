Kuzey Irak'ta PKK'ya Bir Darbe Daha
9 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Operasyon Planı çerçevesinde Kandil'de PKK terör örgütü elebaşlarına ait sözde karargah ve sığınaklar ile Hakurk ve Avaşin-Basyan'da eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen PKK'lı teröristler 30 Mart 2019 tarihinde eş zamanlı...
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Operasyon Planı çerçevesinde Kandil
'de PKK
terör örgütü elebaşlarına ait sözde karargah ve sığınaklar ile Hakurk
ve Avaşin-Basyan'da eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen PKK'lı teröristler 30 Mart 2019 tarihinde eş zamanlı olarak vurulmuştur" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:11 Kaynak: İHA
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