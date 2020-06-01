Kuzey Irak'ta PKK'ya büyük darbe - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, yapılan arama-tarama faaliyetleri kapsamında Irak kuzeyi Metina bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait malzemelerin ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde bulunan sığınak, barınak, silah ve mühimmatlarına yönelik arama tarama faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla hem PKK'lı teröristleri hem de barınma alanlarını tespit ederek imha ve etkisiz hale getirme faaliyetlerinin sürdürüldüğünü duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından, arama - tarama faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamada, son olarak Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde icra edilen arama - tarama ve keşif/gözetleme faaliyetleri kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmatın tespit edildiği ve söz konusu faaliyetler sırasında PKK'ya ait, 53 adet mayın, 1 adet savunma el bombası, 2 adet 40 milimetre uçaksavar mühimmatı, 1 adet T-40 mühimmatı, 1 adet 60 milimetre havan aydınlatma mühimmatı, 1 adet tuzaklanmış RPG-7 roket ele geçirildiği bildirildi.

(İHA)