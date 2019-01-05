Son Dakika Haberleri: Kuzey Irak'ta Şehit Düşen Mahmut Mücahit Ülgen Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Kuzey Irak'ta Şehit Düşen Mahmut Mücahit Ülgen Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

36 dakika önce

Kuzey Irak'ta şehit düşen Mahmut Mücahit Ülgen son yolculuğuna uğurlanıyorİSTANBUL - Kuzey Irak'ta kaza kurşunu sonucu şehit düşen 22 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen'in cenazesi ailesinin ve sevenlerinin duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Kuzey Irak'ta şehit düşen Mahmut Mücahit Ülgen son yolculuğuna uğurlanıyor

İSTANBUL - Kuzey Irak'ta kaza kurşunu sonucu şehit düşen 22 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen'in cenazesi ailesinin ve sevenlerinin duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanıyor.
Kuzey Irak'ta kaza kurşunu sonucu şehit düşen 22 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde askeri tören düzenleniyor. Şehidin cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve birçok siyasi de çelenk gönderdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:46 Kaynak: İHA

Piyade, Irak, Genel
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