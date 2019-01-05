Kuzey Irak'ta Şehit Düşen Mahmut Mücahit Ülgen Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
36 dakika önce
Kuzey Irak'ta şehit düşen Mahmut Mücahit Ülgen son yolculuğuna uğurlanıyorİSTANBUL - Kuzey Irak'ta kaza kurşunu sonucu şehit düşen 22 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen'in cenazesi ailesinin ve sevenlerinin duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanıyor.
Kuzey Irak
'ta şehit düşen Mahmut Mücahit Ülgen son yolculuğuna uğurlanıyor
İSTANBUL - Kuzey Irak'ta kaza kurşunu sonucu şehit düşen 22 yaşındaki Piyade
Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen'in cenazesi ailesinin ve sevenlerinin duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanıyor.
Kuzey Irak'ta kaza kurşunu sonucu şehit düşen 22 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen için Pendik
15 Temmuz Şehitler Camii'nde askeri tören düzenleniyor. Şehidin cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, CHP
Lideri Kemal Kılıçdaroğlu
, MHP
Lideri Devlet Bahçeli
, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ve birçok siyasi de çelenk gönderdi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:46 Kaynak: İHA
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