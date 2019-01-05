Kuzey Irak'ta Şehit Düşen Mücahit Ülgen Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
49 dakika önce
Kuzey Irak'ta kaza kurşunu sonucu şehit düşen 22 yaşındaki Komando Uzman Çavuş Mücahit Ülgen'in cenazesi İstanbul'da ailesinin ve sevenlerinin duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:37 Kaynak: İHA
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