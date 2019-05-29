Kuzey Irak'ta terör hedefleri tam isabetle vuruldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Avaşin-Basyan, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında terör hedefleri tam isabetle vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Avaşin-Basyan, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında terör hedefleri tam isabetle vuruldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada,"Pençe Harekatı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Avaşin-Basyan, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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