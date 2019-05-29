Son Dakika Haberleri: Kuzey Irak'ta terör hedefleri tam isabetle vuruldu
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Kuzey Irak'ta terör hedefleri tam isabetle vuruldu

42 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Avaşin-Basyan, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında terör hedefleri tam isabetle vuruldu.

Kuzey Irak'ta terör hedefleri tam isabetle vuruldu, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Avaşin-Basyan, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında terör hedefleri tam isabetle vuruldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada,"Pençe Harekatı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Avaşin-Basyan, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:36 Kaynak: İHA
Hakurk, Güncel
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