Kuzey Irak'ta tespit edilen teröristlere ait mağaralar böyle imha edildi - Son Dakika

Kuzey Irak'ta tespit edilen teröristlere ait mağaralar böyle imha edildi

MSB: "Irak kuzeyi Hakurk'ta icra edilen operasyonda terör örgütüne ait 7 ve 8 odalı mağaralarda; 1 adet 82 mm'lik havan, 4 adet Biksi hafif makineli tüfek, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi."