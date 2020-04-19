Son Dakika › Genel › Kuzey Irak'ta tespit edilen teröristlere ait mağaralar böyle imha edildi - Son Dakika
Kuzey Irak'ta tespit edilen teröristlere ait mağaralar böyle imha edildi
6 saat önce
Kuzey Irak'ta tespit edilen teröristlere ait mağaralar böyle imha edildiMSB: "Irak kuzeyi Hakurk'ta icra edilen operasyonda terör örgütüne ait 7 ve 8 odalı mağaralarda;
Kuzey Irak'ta tespit edilen teröristlere ait mağaralar böyle imha edildi
MSB: "Irak kuzeyi Hakurk'ta icra edilen operasyonda terör örgütüne ait 7 ve 8 odalı mağaralarda; 1 adet 82 mm'lik havan, 4 adet Biksi hafif makineli tüfek, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi."
Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 10:42 Kaynak: İHA
Son Dakika Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım