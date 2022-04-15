Mehmetçik'ten terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda silah ele geçirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetleri sırasında bir sığınağa operasyon düzenledi.

"ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ"

Milli Savunma Bakanlığı sitesinden yayınlanan açıklamada, "Kahramanca ve fedakârca görev yapan komandolarımız, icra ettikleri arama-tarama faaliyeti sırasında bir sığınağa operasyon düzenleyerek terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirdi." ifadelerine yer verildi.

Düzenlenen operasyonda ele geçirilenler malzemeler şöyle: