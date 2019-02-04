Kuzey Irak'ta Yaralanan Trabzonlu Gaziye Vali Ustaoğlu'ndan "Geçmiş Olsun" Ziyareti
56 dakika önce
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Kuzey Irak'ta operasyon sırasında yaralanan Gazi Komando Uzman Çavuş Muhammet Atmaca'yı baba ocağında ziyaret etti.
Trabzon
Valisi İsmail Ustaoğlu, Kuzey Irak
'ta operasyon sırasında yaralanan Gazi Komando
Uzman Çavuş Muhammet Atmaca'yı baba ocağında ziyaret etti.
28 Ocak'ta Kuzey Irak'ta operasyon sırasında yaralanan Gazi Komando Uzman Çavuş Muhammet Atmaca, hastanedeki tedavisinin ardından babaocağına geldi. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu beraberindeki İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Halil Şen
ve İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ile birlikte gaziyi babaocağı Akçaabat
ilçesinin Doğanköy
mahallesinde ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti. - TRABZON
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:35 Kaynak: İHA
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