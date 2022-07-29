İzmir'e şehit ateşi düştü - Son Dakika
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İzmir'e şehit ateşi düştü

29.07.2022 00:04
İzmir'e şehit ateşi düştü

Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe Kilit operasyonları sırasında şehit düşen İstihkam Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek'in şehadet haberi İzmir'deki ailesine verildi.

Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe Kilit operasyonları sırasında şehit düşen İstihkam Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek'in şehadet haberi İzmir'deki ailesine verildi.

Pençe Kilit Harekatı dahilinde Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonlar sırasında şehit düşen İstihkam Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek'in (24) şehadet haberi İzmir'deki ailesine ulaştı. Şehidin Bornova ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'ndeki evine gelen askeri yetkililerce baba Hakan Şimşek'e şehadet haberi verildi. Kars'ta bulunan anne Ayten Şimşek'in ise acı haberi almasının ardından İzmir'e gelmek için yola çıktığı öğrenildi. Şehidin baba evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, kurulan taziye çadırında Kur'an-ı Kerim okundu.

"Araba aldığını söyleyecekti, şehit haberini aldı"

Şehidin iyi bir insan ve çevresi tarafından da çok sevilen birisi olduğunu söyleyen dayı Selçuk Ulu, "Şehidimiz çok iyi bir insandı, çok üzgünüz. Vatanına milletine çok düşkün, namazını kılan bir insandı. Babasının bugün bir sürprizi vardı ona. Bir araç almıştı kendisine. Babası bugün öğle saatlerinde araç aldığının bilgisini vermek için telefonla onu aradı ama ulaşamadı. Daha sonra ise şehit haberini aldık. 1995 yılında amcamız Tekin Ulu'da Ejder Operasyonları çerçevesinde Kuzey Irak'ta şehit olmuştu. Bizim sülalemizin ikinci şehidi. Vatan sağ olsun" dedi.

12 yaşında bir kız kardeşi olduğu ve bekar olduğu öğrenilen Şimşek'in cenazesinin yarın, Gaziemir 15 Temmuz Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kadifekale Hava Şehitliği'nde defnedileceği öğrenildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

İzmir, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'e şehit ateşi düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'e şehit ateşi düştü - Son Dakika
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