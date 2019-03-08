Son Dakika Haberleri: Kuzey Irak'taki Kamplardan Kaçan PKK'lı 4 Terörist Teslim Oldu

Kuzey Irak'taki Kamplardan Kaçan PKK'lı 4 Terörist Teslim Oldu

1 saat önce

IRAK'ın kuzeyindeki kamplardan kaçan PKK'lı 4 terörist, Habur Sınır Kapısı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Kuzey Irak'taki Kamplardan Kaçan PKK'lı 4 Terörist Teslim Oldu, System.String[]
IRAK'ın kuzeyindeki kamplardan kaçan PKK'lı 4 terörist, Habur Sınır Kapısı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'ta bulunan kamplarından kaçan, 2'si kadın 4 terörist, Habur Kara Hudut Kapısı'na geldi. PKK'lı teröristler, burada jandarmaya teslim oldu. Teröristler, ifadeleri alınmak üzere, Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Öte yandan PKK'lı 4 teröristle birlikte, mart ayında, 5'i kadın olmak üzere toplam 10 PKK'lı terörist Habur Sınır Kapısı'nda teslim oldu. - Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:36 Kaynak: DHA

Habur Sınır Kapısı, Irak, PKK, Güncel
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