Son Dakika Haberleri: Kuzey Irak'taki Kamplardan Kaçan PKK'lı 7 Terörist Teslim Oldu

Kuzey Irak'taki Kamplardan Kaçan PKK'lı 7 Terörist Teslim Oldu

1 saat önce

IRAK'ın kuzeyindeki kamplardan kaçan PKK'lı 7 terörist, Habur Sınır Kapısı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Kuzey Irak'taki Kamplardan Kaçan PKK'lı 7 Terörist Teslim Oldu, System.String[]
IRAK'ın kuzeyindeki kamplardan kaçan PKK'lı 7 terörist, Habur Sınır Kapısı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'ta bulunan kamplarından kaçan, 2'si kadın 7 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Kara Hudut Kapısı'na geldi. PKK'lı teröristler, burada jandarmaya teslim oldu. Teröristler, daha sonra ifadeleri alınmak üzere, Silopi Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:04 Kaynak: DHA

Habur Sınır Kapısı, Irak, PKK, Güncel
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