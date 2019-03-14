Kuzey Irak'taki Kamplardan Kaçan PKK'lı 7 Terörist Teslim Oldu

IRAK'ın kuzeyindeki kamplardan kaçan PKK'lı 7 terörist, Habur Sınır Kapısı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu.

IRAK'ın kuzeyindeki kamplardan kaçan PKK'lı 7 terörist, Habur Sınır Kapısı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu.



Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'ta bulunan kamplarından kaçan, 2'si kadın 7 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Kara Hudut Kapısı'na geldi. PKK'lı teröristler, burada jandarmaya teslim oldu. Teröristler, daha sonra ifadeleri alınmak üzere, Silopi Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - Şırnak

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