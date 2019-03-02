Kuzey Irak'taki PKK Hedefleri Vuruldu
50 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak
kuzeyi, Metina
ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:36 Kaynak: İHA
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