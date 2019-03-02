Son Dakika Haberleri: Kuzey Irak'taki PKK Hedefleri Vuruldu

Kuzey Irak'taki PKK Hedefleri Vuruldu

50 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

Kuzey Irak'taki PKK Hedefleri Vuruldu, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:36 Kaynak: İHA

Metina, Irak, Güncel
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