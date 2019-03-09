Kuzey Irak'taki PKK Hedefleri Vuruldu

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Erdoğan'dan Akşener'e Tehdit Gibi Sözler: Biri Cezaevinde Süre Dolduruyor, Aynı Yola Düşebilirsin

Bakan Soylu'dan Çok Konuşulacak İfadeler: İmamoğlu ve Yavaş "PKK Lanet Bir Terör Örgütüdür" Desin