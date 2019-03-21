Kuzey Irak'taki PKK Hedefleri Vuruldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan, Metina, Sinat-Haftanin ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan, Metina, Sinat-Haftanin ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.



(İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Samsun'da "Kıza Bakma" Kavgası Yüzünden 12 Iraklı Genç Birbirine Girdi! Yaralılar Var

Kameni'den Comolli'ye Rest: Paramın Tamamını Verin

Taha Kargo Konkordato Sürecinden Çıktı

İrfan Can Kahveci, Milli Takım Aday Kadrosundan Çıkarıldı