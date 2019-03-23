Son Dakika Haberleri: Kuzey Irak'taki PKK Hedefleri Yerle Bir Edildi

Kuzey Irak'taki PKK Hedefleri Yerle Bir Edildi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

Kuzey Irak'taki PKK Hedefleri Yerle Bir Edildi, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:06 Kaynak: İHA

Irak, Güncel
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