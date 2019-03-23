Kuzey Irak'taki PKK Hedefleri Yerle Bir Edildi
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:06 Kaynak: İHA
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