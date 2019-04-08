Kuzey Irak'taki Terör Hedefleri Tam İsabetle Vuruldu
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini tam isabetle vurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini tam isabetle vurdu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Avaşin bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:51 Kaynak: İHA
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