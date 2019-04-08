Son Dakika Haberleri: Kuzey Irak'taki Terör Hedefleri Tam İsabetle Vuruldu

Kuzey Irak'taki Terör Hedefleri Tam İsabetle Vuruldu

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini tam isabetle vurdu.

Kuzey Irak'taki Terör Hedefleri Tam İsabetle Vuruldu, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini tam isabetle vurdu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Avaşin bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:51 Kaynak: İHA

TSK, Irak, Güncel
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