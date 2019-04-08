Kuzey Irak'taki Terör Hedefleri Tam İsabetle Vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini tam isabetle vurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini tam isabetle vurdu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Avaşin bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.



(İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Milli Türk Talebe Birliğinden Süleyman Çakır Paylaşımı

Türk Telekom 8 Bin Lira Maaşla Çalışacak Eleman Arıyor

YSK, HDP'nin Muş Başvurusunu Kabul Etmedi

Sedat Peker'den Seçimle İlgili Tehlikeli Açıklama: Devlet Sokağa Çıkın Derse Çıkarız