Kuzey Irak'taki Terör Hedefleri Vuruldu
1 saat önce
Türk savaş uçakları, Kuzey Irak'taki terör hedeflerini vurdu.
Türk savaş uçakları, Kuzey Irak
'taki terör hedeflerini vurdu.
Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Metina
, Hakurk
ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:56 Kaynak: İHA
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