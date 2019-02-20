Son Dakika Haberleri: Kuzey Irak'taki Terör Hedefleri Vuruldu

Kuzey Irak'taki Terör Hedefleri Vuruldu

1 saat önce

Türk savaş uçakları, Kuzey Irak'taki terör hedeflerini vurdu.

Kuzey Irak'taki Terör Hedefleri Vuruldu, System.String[]
Türk savaş uçakları, Kuzey Irak'taki terör hedeflerini vurdu.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Metina, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:56 Kaynak: İHA

Irak, Güncel
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