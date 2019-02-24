Kuzey Irak'taki Terör Hedefleri Vuruldu
25 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'taki terör hedeflerini vurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri
, Kuzey Irak
'taki terör hedeflerini vurdu.
Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Hakurk
ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:11 Kaynak: İHA
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