Son Dakika Haberleri: Kuzey Irak'taki Terör Hedefleri Vuruldu

Kuzey Irak'taki Terör Hedefleri Vuruldu

1 saat önce

Kuzey Irak'taki terör hedefleri vuruldu.

Kuzey Irak'taki Terör Hedefleri Vuruldu, System.String[]
Kuzey Irak'taki terör hedefleri vuruldu.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:41 Kaynak: İHA

Irak, Güncel
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