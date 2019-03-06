Kuzey Irak'taki Terör Hedefleri Vuruldu
1 saat önce
Kuzey Irak'taki terör hedefleri vuruldu.
Kuzey Irak'taki terör hedefleri vuruldu.
Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:41 Kaynak: İHA
Joachim Löw, 3 Yıldız İsme Milli Takım Kapılarını Kapattı
Türkiye Futbol Federasyonu: Şenol Güneş'i Milli Maçlarda Görevlendirdik
AK Parti'nin İlk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış: Hükümet Suriye'de 2 Hata Yaptı
Son Dakika! KCK'nın Türkiye Sorumlusu Sara Aktaş'a 17 Yıl Hapis Cezası