Kuzey Irak'taki Terör Hedefleri Vuruldu

Kuzey Irak'taki terör hedefleri vuruldu.

Kuzey Irak'taki terör hedefleri vuruldu.



Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.



(İHA)

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