Kuzey Irak'tan Acı Haber
36 dakika önce
TSK: "Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda meydana gelen silah kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.
TSK
: " Irak
'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda meydana gelen silah kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. "
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:31 Kaynak: İHA
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