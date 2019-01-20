Kuzey İrlanda'da Bomba Yüklü Araçla Saldırı
8 dakika önce
Kuzey İrlanda'nın Londonderry kentinde bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi, olayda ölen veya yaralanan olmadı.
Kuzey İrlanda'nın Londonderry kentinde bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi, olayda ölen veya yaralanan olmadı. Yerel basın, saldırıyı 1998 Anlaşmasını kabul etmeyen Yeni IRA örgütünce düzenlendiğini ortaya attı.…
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:36 Kaynak: Youtube
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