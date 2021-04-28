Kuzey İrlanda Başbakanı Foster'dan istifa kararı - Son Dakika

Kuzey İrlanda Başbakanı ve Demokratik Birlik Partisi lideri Arlene Foster, parti içindeki liderlik yarışından dolayı istifa edeceğini açıkladı.

Kuzey İrlanda Başbakanı ve Demokratik Birlik Partisi lideri Arlene Foster, parti içindeki liderlik yarışı sebebiyle parti liderliğinden ve başbakanlık görevinden istifa edeceğini açıkladı. Foster yaptığı açıklamada, Kuzey İrlanda halkına hizmet etmeyi "hayatının ayrıcalığı" olarak nitelendirerek, parti görevlilerine yeni bir liderin seçilmesi ve düzenlemelerin yapılması için zaman verilmesi gerektiğini belirtti.

Kuzey İrlanda Meclisi üyelerinin yüzde 75'inin liderlik yarışını talep eden bir mektubu imzalamasının ardından istifasını duyuran Foster, "Kuzey İrlanda'nın ve sendikacılığın geleceği bölünmeyecek. Evimiz deme ayrıcalığına sahip olduğumuz bu yerde bulunmaya devam edecek" dedi.

Demokratik Birlik Partisi liderliğinden 20 Mayıs'ta, Haziranın sonunda ise başbakanlık görevinden ayrılacağını açıklayan Foster, partisinin başarılarından gurur duyduğunu söyleyerek, "Kuzey İrlanda'yı daha iyi hale getirmeye çalışan genç bir demokratik sendikacı kuşağının varlığından gurur duyuyorum" dedi.

Foster, Aralık 2015'te Demokratik Birlik Partisi lideri, 2020 Ocak ayında ise Kuzey İrlanda Başbakanı olmuştu. - BELFAST