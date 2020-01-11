Kuzey İrlanda'da 3 yıldır süren hükümet kurma çalışmalarında uzlaşma - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kuzey İrlanda'da 3 yıldır süren hükümet kurma çalışmalarında uzlaşma - Son Dakika Dünya

Kuzey İrlanda'da 3 yıldır süren hükümet kurma çalışmalarında uzlaşma

18 dakika önce

Kuzey İrlanda’da İngiltere ile birlik yanlısı Demokratik Birlik Partisi (DUP) ve ayrılıkçı Sinn Fein bölgesel hükümeti kurma konusunda anlaştı.

Kuzey İrlanda'da 3 yıldır süren hükümet kurma çalışmalarında uzlaşma, System.String[]

Kuzey İrlanda'da İngiltere ile birlik yanlısı Demokratik Birlik Partisi (DUP) ve ayrılıkçı Sinn Fein bölgesel hükümeti kurma konusunda anlaştı.


Taraflar arasında 3 yıldır sürdürülen müzakerelerin ardından İrlanda Cumhuriyeti ve İngiltere'nin hazırladığı ve dün DUP'un destek açıkladığı uzlaşma taslağına Sinn Fein de destek verme kararı aldı.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:07 
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