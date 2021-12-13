Kuzey İrlanda'da aşı pasaportu uygulaması yürürlüğe girdi - Son Dakika

Kuzey İrlanda'da, gece kulüpleri ve restoranların yanı sıra sinema ve tiyatrolar gibi birçok kapalı eğlence mekanını ve açık hava etkinliklerini kapsayacak şekilde aşı pasaportu uygulamasına başlandı.

Söz konusu uygulama, gece kulüpleri ve festivallerin yanı sıra kapalı ortamlarda ayakta 500'den fazla kişinin katıldığı etkinlikler, ayakta 4 binden fazla seyircinin katıldığı konserler ve festivaller gibi açık hava etkinlikleri ile 10 binden fazla kişinin yer aldığı maçlar gibi her türlü etkinlik için geçerli olacak.

Kurala uymayan işletmeler, 10 bin sterline (yaklaşık 182 bin Türk lirası) kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Kuzey İrlanda Adalet Bakanı Naomi Long, polisin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pasaportu kurallarına uyduklarından emin olmak için ruhsatlı binaları ziyaret edeceğini belirtti.

Long, aşı pasaportlarının, Kovid-19'un yayılmasını durdurmaya yardımcı olduğuna dair kanıtlar olduğunu ifade etti.

Kuzey İrlanda'da şu ana kadar 10 Omicron varyantı vakası tespit edildi.

İngiltere'de de aşı pasaportu zorunlu oluyor

İngiltere'de de aşı pasaportu, büyük kalabalıkların toplandığı gece kulüpleri gibi mekanlara girerken gerekli olacak.

Kural, 500'den fazla kişinin bulunduğu kapalı mekanlar, 4 binden fazla kişinin bulunduğu açık alanlar ve 10 binden fazla kişinin bulunduğu herhangi bir mekan için uygulanacak. En az 2 doz aşı olanlar bu yerlere girebilecek.

İskoç hükümetinin aşı pasaportu uygulaması ise 1 Ekim'de yürürlüğe girmişti.

Galler'de de 11 Ekim'den bu yana gece kulüplerine ve büyük etkinliklere girmek için aşı pasaportu istenmiş ve geçen ay kurallar sinemaları, tiyatroları ve konser salonlarını da kapsayacak şekilde genişletilmişti.