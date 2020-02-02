Kuzey İrlanda'da bağımsızlık yanlısı Sinn Fein partisi anketlere göre oylarını ikiye katladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kuzey İrlanda'da bağımsızlık yanlısı Sinn Fein partisi anketlere göre oylarını ikiye katladı - Son Dakika Dünya

Kuzey İrlanda'da bağımsızlık yanlısı Sinn Fein partisi anketlere göre oylarını ikiye katladı

6 saat önce

Kuzey İrlanda seçimlerinde ayrılık yanlısı Sinn Fein partisinin oylarını ikiye katlaması bekleniyor

Kuzey İrlanda'da bağımsızlık yanlısı Sinn Fein partisi anketlere göre oylarını ikiye katladı, System.String[]

İrlanda'da düzenlenen son anketler, İngiltere'den ayrılmayı talep eden milliyetçi Sinn Fein partisinin, gelecek hafta düzenlenecek seçimleri ilk iki içinde tamamlayacağını ortaya koyuyor.


The Business Post - Red C tarafından düzenlenen ankete göre İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun (IRA) eski siyasi kanadı Sinn Fein yüzde 24 oranında oy alacak.

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Sinn Feinli, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 06:38 
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