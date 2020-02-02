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Kuzey İrlanda'da bağımsızlık yanlısı Sinn Fein partisi anketlere göre oylarını ikiye katladı
6 saat önce
Kuzey İrlanda seçimlerinde ayrılık yanlısı Sinn Fein partisinin oylarını ikiye katlaması bekleniyor
İrlanda'da düzenlenen son anketler, İngiltere'den ayrılmayı talep eden milliyetçi Sinn Fein partisinin, gelecek hafta düzenlenecek seçimleri ilk iki içinde tamamlayacağını ortaya koyuyor.
The Business Post - Red C tarafından düzenlenen ankete göre İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun (IRA) eski siyasi kanadı Sinn Fein yüzde 24 oranında oy alacak.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 06:38
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