Kuzey İrlanda'da Bomba Yüklü Araç Patladı
36 dakika önce
Kuzey İrlanda'nın Londonerry şehrinde bomba yüklü araç patladı.
Kuzey İrlanda
'nın Londonerry şehrinde bomba yüklü araç patladı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Bomba yüklü aracın patlaması ile birlikte Bishop Caddesi üzerinde bulunan evler ve araçlar büyük hasar gördü. Patlamada can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Olayın ardından caddeyi trafiğe kapatan yetkililer, gelen ihbarlar arasında ikinci bir aracın olduğu şüphesiyle çevrede geniş çaplı araştırma başlattı. Sinn Fein
Partisi Milletvekillerinden Elisha McCallion, "Yaşanan bu olay hepimizi derinden etkiledi. Hepimiz şok olmuş durumdayız . Bölgede yaşayan vatandaşlarımıza durum ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Yaşadığımız bu üzücü durum ile alakalı herhangi bir bilgisi olan vatandaşlarımızın polisi bilgilendirmesini temenni ediyoruz." Kuzey İrlanda polisi yaşanan olayla ilgili gelişmeleri netlik kazandıktan sonra kamuoyu ile paylaşacaklarını açıkladı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 08:41 Kaynak: İHA
Amerikan Donald Cook Destroyeri Gece Yarısı İstanbul Boğazı'ndan Geçti
3,5 Kilo Altınla Umre'ye Gitmek İsteyen Sami Boydak, Havalimanında Gözaltına Alındı
Erdoğan ile Putin Arasındaki Görüşme Öncesi Rusya'dan Kritik Açıklama: Türkiye, İdlib'e Girilmesine İzin Verebilir
Trump'tan Çekilme Kararıyla İlgili Bir Açıklama Daha: Büyük Bir İyilik Yaptık