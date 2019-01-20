Son Dakika Haberleri: Kuzey İrlanda'da Bomba Yüklü Araç Patladı

Kuzey İrlanda'da Bomba Yüklü Araç Patladı

36 dakika önce

Kuzey İrlanda'nın Londonerry şehrinde bomba yüklü araç patladı.

Kuzey İrlanda'da Bomba Yüklü Araç Patladı, System.String[]
Kuzey İrlanda'nın Londonerry şehrinde bomba yüklü araç patladı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Bomba yüklü aracın patlaması ile birlikte Bishop Caddesi üzerinde bulunan evler ve araçlar büyük hasar gördü. Patlamada can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Olayın ardından caddeyi trafiğe kapatan yetkililer, gelen ihbarlar arasında ikinci bir aracın olduğu şüphesiyle çevrede geniş çaplı araştırma başlattı.

Sinn Fein Partisi Milletvekillerinden Elisha McCallion, "Yaşanan bu olay hepimizi derinden etkiledi. Hepimiz şok olmuş durumdayız . Bölgede yaşayan vatandaşlarımıza durum ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Yaşadığımız bu üzücü durum ile alakalı herhangi bir bilgisi olan vatandaşlarımızın polisi bilgilendirmesini temenni ediyoruz." Kuzey İrlanda polisi yaşanan olayla ilgili gelişmeleri netlik kazandıktan sonra kamuoyu ile paylaşacaklarını açıkladı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 08:41 Kaynak: İHA

Kuzey İrlanda, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amerikan Donald Cook Destroyeri Gece Yarısı İstanbul Boğazı'ndan Geçti 3,5 Kilo Altınla Umre'ye Gitmek İsteyen Sami Boydak, Havalimanında Gözaltına Alındı

Erdoğan ile Putin Arasındaki Görüşme Öncesi Rusya'dan Kritik Açıklama: Türkiye, İdlib'e Girilmesine İzin Verebilir Trump'tan Çekilme Kararıyla İlgili Bir Açıklama Daha: Büyük Bir İyilik Yaptık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 09:17:49. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuzey İrlanda'da Bomba Yüklü Araç Patladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]