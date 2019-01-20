Kuzey İrlanda'da Bomba Yüklü Araçla Saldırı

Kuzey İrlanda'nın Londonderry kentinde bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi, olayda ölen veya yaralanan olmadı.

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Kuzey İrlanda'nın Londonderry kentinde bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi, olayda ölen veya yaralanan olmadı. Yerel basın, saldırıyı 1998 Anlaşmasını kabul etmeyen Yeni IRA örgütünce düzenlendiğini ortaya attı.

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