Son Dakika Haberleri: Kuzey İrlanda'da Bomba Yüklü Araçla Saldırı

Kuzey İrlanda'da Bomba Yüklü Araçla Saldırı

13 dakika önce

Kuzey İrlanda'nın Londonderry kentinde bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi, olayda ölen veya yaralanan olmadı.

">
Kuzey İrlanda'nın Londonderry kentinde bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi, olayda ölen veya yaralanan olmadı. Yerel basın, saldırıyı 1998 Anlaşmasını kabul etmeyen Yeni IRA örgütünce düzenlendiğini ortaya attı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:34 

Kuzey İrlanda, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milyarder Bill Gates, 3 Dolarlık Hamburger İçin Kuyrukta Bekledi Babasını Daha Önce 6 Kez Bıçaklayan Cani, Bu Sefer 3 Yerinden Bıçakladı

Milyarder İş Adamı, Kendisinin Sandığı Çocuklarının Biyolojik Babalarının Bulunması İçin Para Ödülü Koydu Meksika'da Hırsızlar, Akaryakıt Boru Hattını Patlattı: 20 Ölü, 60 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 10:47:21. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuzey İrlanda'da Bomba Yüklü Araçla Saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]