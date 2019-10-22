Son Dakika Haberleri: Kuzey İrlanda'da eşcinsel evlilik ve kürtaj yasallaştı
Son Dakika Dünya Kuzey İrlanda'da eşcinsel evlilik ve kürtaj yasallaştı

Kuzey İrlanda'da eşcinsel evlilik ve kürtaj yasallaştı

1 saat önce

Kuzey İrlanda’da, eşcinsel evlilik ve kürtaj hakkı 21 Ekim Pazartesi gece yarısı 00:00’dan sonra yasallaştı

Kuzey İrlanda'da eşcinsel evlilik ve kürtaj yasallaştı, System.String[]

Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'da, eşcinsel evlilik ve kürtaj hakkı yasallaştı.


Britanyalı vekiller, temmuz ayında kürtajın suç kapsamından çıkarılmasını, evlilik eşitliğini ve eşcinseller için 'medeni birliktelik' yasasını onaylamıştı. Kuzey İrlanda hükümetine 21 Ekim'e kadar reform yapması ve Birleşik Krallık'taki diğer hükümetlerin yasalarına uyum sağlaması için süre tanınmıştı.

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Kuzey İrlanda, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:57 
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