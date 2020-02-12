Kuzey İrlanda'da ilk resmi eş cinsel evlilik iki kadın arasında yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kuzey İrlanda'da ilk resmi eş cinsel evlilik iki kadın arasında yapıldı - Son Dakika Dünya

Kuzey İrlanda'da ilk resmi eş cinsel evlilik iki kadın arasında yapıldı

6 saat önce

26 yaşındaki Robyn Peoples ve 27 yaşındaki Sharni Edwards başkent Belfast yakınlarındaki Carrickfergus'ta düzenlenen bir törenle evlendi. Çiftin her ikisi de Edwards-Peoples soyadını kullanmaya karar verdi

Kuzey İrlanda'da ilk resmi eş cinsel evlilik iki kadın arasında yapıldı, System.String[]

Kuzey İrlanda'da eş cinsel evliliklerin yasal hale gelmesinin ardından ilk evliliği iki kadın gerçekleştirdi.


26 yaşındaki Robyn Peoples ve 27 yaşındaki Sharni Edwards başkent Belfast yakınlarındaki Carrickfergus'ta düzenlenen bir törenle evlendi. Çiftin her ikisi de Edwards-Peoples soyadını kullanmaya karar verdi.

Euronews.com'da Görüntüle

Kuzey İrlanda, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu
Otel müşterisi, temizlikçi kadını asansörden dışarı fırlattı Öfkeli kadın, sağlık ocağında sekreteri tokatladı! Olay anı kamerada SAĞLIK OCAĞINDA TOKAT KAMERADA

Son Dakika Haberleri
12:46 Dwayne Johnson'ın kızı da güreşçi oldu!
12:34 Serenay Sarıkaya'nın geçen sene Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın videosunu beğendiği ortaya çıktı
11:41 Oyuncu Fahriye Evcen'in acı günü!
11:27 Ünlü isimler kış sporu etkinliğinde bir araya geldi
11:23 Oyuncu Fahriye Evcen'in babası hayatını kaybetti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 13:20:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuzey İrlanda'da ilk resmi eş cinsel evlilik iki kadın arasında yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]