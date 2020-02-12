Kuzey İrlanda'da ilk resmi eş cinsel evlilik iki kadın arasında yapıldı

Kuzey İrlanda'da eş cinsel evliliklerin yasal hale gelmesinin ardından ilk evliliği iki kadın gerçekleştirdi.



26 yaşındaki Robyn Peoples ve 27 yaşındaki Sharni Edwards başkent Belfast yakınlarındaki Carrickfergus'ta düzenlenen bir törenle evlendi. Çiftin her ikisi de Edwards-Peoples soyadını kullanmaya karar verdi.