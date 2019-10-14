Son Dakika Haberleri: Kuzey İrlanda'da siyasi kriz: Bin gündür hükümet yok
Son Dakika Dünya Kuzey İrlanda'da siyasi kriz: Bin gündür hükümet yok

Kuzey İrlanda'da siyasi kriz: Bin gündür hükümet yok

8 dakika önce

Kuzey İrlanda'da Ocak 2017 yılında koalisyon hükümetinin bozulmasından bu yana bin günden fazla süre geçmesine karşın hükümet kurulamadı. Belçika'da da 2010 ve 2011 arasında 589 gün boyunca hükümet kurulamamıştı.

Kuzey İrlanda'da siyasi kriz: Bin gündür hükümet yok, System.String[]

Kuzey İrlanda'da Ocak 2017 yılında koalisyon hükümetinin bozulmasından bu yana bin günden fazla süre geçmesine karşın hükümet kurulamıyor.


Kuzey İrlanda Başbakan Yardımcısı Martin McGuinness, 2017 yılında yenilenebilir enerji uygulamasındaki hatalar nedeniyle 500 milyon sterlin kayıp yaşandığını öne sürerek Başbakan Arlene Foster'ın istifasını istedi. McGuinness beklediği istifa kararının gelmemesi üzerine koalisyon ortağı Demokratik Birlik Partisi (DUP) ile yaşadığı anlaşmazlıkları göstererek görevinden ayrıldı. Bu kararla birlikte Birleşik Krallık'a bağlı özerk ülkede hükümet çökmüş oldu.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:17 
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