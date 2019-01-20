Son Dakika Haberleri: Kuzey İrlanda'da Şüpheli Araçta Patlama

Kuzey İrlanda'da Şüpheli Araçta Patlama

37 dakika önce

Kuzey İrlanda'nın Londonderry kentinde bir araçta meydana gelen patlamanın ardından polis bölgeyi boşaltırken, şüpheli bir başka araç inceleme altına alındı.

Kuzey İrlanda'da Şüpheli Araçta Patlama, System.String[]
Kuzey İrlanda'nın Londonderry kentinde bir araçta meydana gelen patlamanın ardından polis bölgeyi boşaltırken, şüpheli bir başka araç inceleme altına alındı.

Kuzey İrlanda polisinden yapılan açıklamada Londonderry kentinde yerel saatle 20.15'te park halindeki bir araçta patlama meydana geldiği bildirildi.

Can kaybının veya yaralananın olmadığı patlamanın ardından bölge boşaltıldı, şüpheli bir başka araçta inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Kuzey İrlanda 1960'lı yılların sonundan 1999'daki Belfast Anlaşması'na kadar ayrılıkçı terörün hedefi olmuştu.

İki İrlanda'yı birleştirmek isteyen Katolik ayrılıkçılar ve İngiltere ile birlik yanlısı Protestanların çatıştığı bölgede, Brexit'e bağlı olarak şiddet olaylarının yeniden başlamasından endişe ediliyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:56 Kaynak: AA

Polis, Kuzey İrlanda, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meksika'da Hırsızlar, Akaryakıt Boru Hattını Patlattı: 20 Ölü, 60 Yaralı 16 Yaşındaki Kız "Gitmek İstemiyorum" Dese de İcra Memurları Zorla Anneyle Görüştürdü

Polis Memurunu Şehit Eden Sürücü Serbest Kaldı Genelevden Çıkan Yaşlı Adam, Birkaç Metre Yürüdükten Sonra Yere Düşüp Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 01:33:35. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuzey İrlanda'da Şüpheli Araçta Patlama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]