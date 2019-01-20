Son Dakika Haberleri: Kuzey İrlanda'daki Bombalı Saldırıda "Muhalif Ira" İzi

Kuzey İrlanda'daki Bombalı Saldırıda "Muhalif Ira" İzi

1 saat önce

Kuzey İrlanda'nın Londonderry kentinde dün yapılan bombalı saldırının İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu'nun (IRA) muhalif unsurları tarafından gerçekleştirildiğinden şüphe ediliyor.

Kuzey İrlanda'daki Bombalı Saldırıda
Kuzey İrlanda'nın Londonderry kentinde dün yapılan bombalı saldırının İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu'nun (IRA) muhalif unsurları tarafından gerçekleştirildiğinden şüphe ediliyor.

Kuzey İrlanda polisi, Londonderry'de dün gece bir araçta meydana gelen patlamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, olayın bombalı saldırı olduğu ve olayda ölen ya da yararlanan olmadığı kaydedildi.

Polisin, gelen ihbar üzerine patlamadan önce bölgedeki otel ve diğer binaları tahliye etmeyi başardığı ifade edildi.

Saldırının, Kuzey İrlanda'ya barışı getiren Belfast Anlaşması'na muhalif IRA unsurları tarafından gerçekleştirildiğinden şüphelenildiği belirtildi.

Aracın önceki gün silahlı 2 kişi tarafından gasp edildiği ve bomba yerleştirilerek kentteki adalet sarayı önüne park edildiği bilgisi paylaşıldı.

Olayın ardından yapılan operasyonla 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kuzey İrlanda 1960'lı yılların sonundan 1999'da yürürlüğe giren Belfast Anlaşması'na kadar ayrılıkçı terörün hedefi olmuştu.

İki İrlanda'yı birleştirmek isteyen Katolik ayrılıkçılar ve İngiltere ile birlik yanlısı Protestanların çatıştığı bölgede, Brexit'e bağlı olarak şiddet olaylarının yeniden başlamasından endişe ediliyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:00 Kaynak: AA

Kuzey İrlanda, Güncel
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