Son Dakika Haberleri: Kuzey İrlanda'daki Patlama Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kuzey İrlanda'daki Patlama Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı

1 saat önce

Kuzey İrlanda'nın Londonerry şehrinde adliye önünde bomba yüklü aracın patlama anının görüntüleri paylaşıldı.

Kuzey İrlanda'daki Patlama Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı, System.String[]
Kuzey İrlanda'nın Londonerry şehrinde adliye önünde bomba yüklü aracın patlama anının görüntüleri paylaşıldı. Polis şu ana kadar 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kuzey İrlanda'nın Londonerry şehrinde Bishop Street Adliyesinin önünde Cumartesi günü bomba yüklü bir araç patlamış, ölen ya da yaralanan olmamıştı. Kuzey İrlanda polisi saldırı anını basın mensuplarıyla paylaşırken, saldırının "Yeni İrlanda Cumhuriyet Ordusu" tarafından yapılmış olabileceğini aktardı. Olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını bildiren polis, adliyenin hala kapalı olduğunu ifade etti. - LONDRA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:43 Kaynak: İHA

Polis, Kuzey İrlanda, 3. Sayfa
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