Kuzey İrlanda'daki Patlama Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kuzey İrlanda'nın Londonerry şehrinde adliye önünde bomba yüklü aracın patlama anının görüntüleri paylaşıldı.

Kuzey İrlanda'nın Londonerry şehrinde adliye önünde bomba yüklü aracın patlama anının görüntüleri paylaşıldı. Polis şu ana kadar 4 şüpheliyi gözaltına aldı.



Kuzey İrlanda'nın Londonerry şehrinde Bishop Street Adliyesinin önünde Cumartesi günü bomba yüklü bir araç patlamış, ölen ya da yaralanan olmamıştı. Kuzey İrlanda polisi saldırı anını basın mensuplarıyla paylaşırken, saldırının "Yeni İrlanda Cumhuriyet Ordusu" tarafından yapılmış olabileceğini aktardı. Olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını bildiren polis, adliyenin hala kapalı olduğunu ifade etti. - LONDRA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İstanbul'da İki Grup Arasında Çatışma Çıktı: Yaralılar Var!

Çukur'un Yeni Bölümünün İkinci Fragmanı Yayınlandı

Polis, Akaryakıt Hırsızlarını Suç Üstü Yakaladı

Genç Kadın, Kendisini Kurtaran Kişiyi Hırsızlıkla Suçladı