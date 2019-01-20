Son Dakika Haberleri: Kuzey İrlanda'nın Derry Kentinde Bomba Yüklü Araç Patladı.

Kuzey İrlanda'nın Derry Kentinde Bomba Yüklü Araç Patladı.

37 dakika önce

IHAAW005050-ASA/20-01-2019- Kuzey İrlanda'nın Derry kentinde bomba yüklü araç patladı.

Kuzey İrlanda'nın Derry Kentinde Bomba Yüklü Araç Patladı., System.String[]
IHAAW005050-ASA/20-01-2019

- Kuzey İrlanda'nın Derry kentinde bomba yüklü araç patladı. Patlama sonrasında ilk belirlemelere göre yaralanan olmadığı aktarıldı. Polis, geniş güvenlik önlemi alarak vatandaşları dışarı çıkamaması konusunda uyardı. 20.01.2019 00: 50: 50 TSI
NNNN - LONDRA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:56 Kaynak: İHA

Kuzey İrlanda, 3. Sayfa
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