Kuzey İrlanda'nın Derry Kentinde Bomba Yüklü Araç Patladı.
37 dakika önce
IHAAW005050-ASA/20-01-2019- Kuzey İrlanda'nın Derry kentinde bomba yüklü araç patladı.
IHAAW005050-ASA/20-01-2019
- Kuzey İrlanda
'nın Derry kentinde bomba yüklü araç patladı. Patlama sonrasında ilk belirlemelere göre yaralanan olmadığı aktarıldı. Polis
, geniş güvenlik önlemi alarak vatandaşları dışarı çıkamaması konusunda uyardı. 20.01.2019 00: 50: 50 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:56 Kaynak: İHA
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