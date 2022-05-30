Kuzey İrlanda Parlamentosunda ikinci kez yeni meclis başkanı seçilemedi - Son Dakika
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Kuzey İrlanda Parlamentosunda ikinci kez yeni meclis başkanı seçilemedi

30.05.2022 17:23
Kuzey İrlanda Parlamentosunda ikinci kez yeni meclis başkanı seçilemedi

Kuzey İrlanda'da 5 Mayıs'taki parlamento seçimlerini kazanan Sinn Fein ile seçimlerden ikinci çıkan Demokratik Birlik Partisi (DUP) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, DUP, ikinci kez meclis başkanı seçimini engelledi.

Kuzey İrlanda'da 5 Mayıs'taki parlamento seçimlerini kazanan Sinn Fein ile seçimlerden ikinci çıkan Demokratik Birlik Partisi (DUP) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, DUP, ikinci kez meclis başkanı seçimini engelledi.

Kuzey İrlanda'daki bölgesel parlamento Stormont'ta yeni meclis başkanı seçimlerinde, birlik yanlısı Ulster Birlikçi Parti (UUP) Mike Nesbitt'i aday gösterirken, Sosyal Demokrat ve İşçi Partisi ise (SDLP) Patsy McGlone'u aday gösterdi.

Parlamento seçimlerden ikinci parti çıkan İngiltere ile birlik yanlısı DUP'un, meclis başkanı seçim sürecini desteklememesi nedeniyle her iki aday da parlamentodan gerekli onayı alamadı.

Kuzey İrlanda'da 13 Mayıs'taki yeni meclis başkanı seçim sürecini de desteklemeyen DUP, böylelikle ikinci kez meclis başkanı seçimini engelledi.

Sinn Fein lideri: "Pes etmiyorum"

Parlamento seçimlerinden birinci çıkan ve İngiltere'den ayrılığı savunan Sinn Fein'in Kuzey İrlanda'daki lideri Michelle O'Neill, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, DUP'nin diğer partilerin birlikte çalışmasını engellediği değerlendirmesinde bulundu.

O'Neill, "Tekrar geleceğiz. Bunu tekrar yapacağız çünkü pes etmiyorum, bu kurumun çalışmasına inanıyoruz ve bu noktada DUP'u siyaseti fiilen yürütmek isteyen tüm diğer partilere katılmaya çağırıyoruz. " dedi.

DUP üyesi Paul Givan ise Sinn Fein'in parlamentonun geri çağrılması çağrısını "çoğunluk yönetimine yönelik başka bir girişim" olarak niteledi. Givan, "Bu kurumları üç yıl kapalı tutan bir partiden bu çağrı geldiğinde hiçbir inandırıcılığı yok. Halk, Sinn Fein'den gelen ikiyüzlülüğü görecek." ifadelerini kullandı.

DUP, Kuzey İrlanda Protokolünde değişiklik talep ediyor

Kuzey İrlanda'ya özel yetki paylaşımı anlaşmasına göre, birinci ve ikinci partilerin bölgeyi birlikte yönetmesi gerekiyor.

Birleşik Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki ticareti düzenleyen protokolde "önemli değişiklikler yapılmadığı sürece hükümetin kurulmasına izin vermeyeceğini açıklayan DUP, Sinn Fein lideri O'Neill'in başbakan olması durumunda başbakan yardımcılığı için de herhangi bir isim önermeyeceğini bildirmişti.

Böyle bir durumda bölgede herhangi bir hükümet kurulması da mümkün görülmüyor.

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Kaynak: AA

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