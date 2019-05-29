Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Kurt'u ziyaret etti
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Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.
Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:29 Kaynak: İHA
Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cihan Ertok ile Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. 31 Mart Yerel Seçimlerinde yeniden Odunpazarı Belediye Başkanı seçilen Kazım Kurt'u tebrik eden Cihan Ertok, Başkan Kurt'ta kendilerine verdiği destek için teşekkür etti. Başkan Kurt'a yeni dönemde başarılar dileyen Ertok, dernek çalışmaları hakkında da bilgi verdi.
Başkan Kurt da, Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cihan Ertok ve üyelerine ziyaretleri için teşekkür etti. Gerçekleştirilen ziyarette demokratik kitle örgütlerinin önemine değinen Kurt, Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği gibi hemşeri ve kültür derneklerinin, o yörenin kültürünün gelecek nesillere aktarma konusunda önemli bir rol oynadığını söyledi. - ESKİŞEHİR
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