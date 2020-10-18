Kuzey Kıbrıs cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başında - Son Dakika
BBC

Kuzey Kıbrıs cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başında

18.10.2020 11:07
Kuzey Kıbrıs cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başında, System.String[]

Kuzey Kıbrıs'ta, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda hiçbir adayın yüzde 50'yi geçememesi nedeniyle oylama ikinci tura kaldı.

Kuzey Kıbrıs'ta halk bugün cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başında. İlk turda Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar oyların yüzde 32,45'ini, bağımsız aday olarak giren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yüzde 29,76'sını almıştı.

Seçimlerde kayıtlı 199 bin 29 seçmen oy kullanacak. Koronavirüs salgını nedeniyle seçmenlere maske takma zorunluluğu getirildi. Tedbirler kapsamında seçmenler ayrıca sandık başında yetkililer tarafından temin edilen eldiveni kullanarak oy verecek.

Nüfusu yaklaşık 326 bin olan Kuzey Kıbrıs'ta Cumartesi günü itibariyle koronavirüs vaka sayısı 836, can kaybı da 5 olarak kaydedildi.

Seçim ve Halkoylaması Yasası'nın 104. maddesi uyarınca, bu akşam yerel saatle 19.00'a kadar radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organı tarafından seçim ve sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak.

Seçim seçim sonuçlarının akşam 21.00 gibi netleşmesi bekleniyor.

Kıbrıs'ta 1983'te tek taraflı olarak ilan edilen ve sadece Türkiye'nin tanıdığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki seçimlerin ilk turunda adayların hiçbiri oyların yüzde 50'sine ulaşamamıştı.





Akıncı, Ankara'yı seçimlere müdahale etmekle suçladı

Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, ilk tur sonrası "Siz, 'Sizin cumhurbaşkanınız bu olacak' deme hak ve yetkisine zaten sahip değilsiniz" açıklamasını yaptı.

Taraftarlarına seslenen Akıncı, "Kendi kendini yönetmeye muktedir olan bu halk, kimi seçeceğine karar verme yeteneğine sahiptir. Kimi seçeceğine, kendi özgür iradesiyle, beyniyle, vicdanıyla, karar verecek olgunluktadır." dedi.

Mustafa Akıncı, Ankara hükümetini seçimlere müdahale etmekle suçluyordu.

İlk turda en fazla oyu alan Ersin Tatar ise Twitter hesabından," Kıbrıs Türk halkı demokratik iradesini ortaya koydu. Bu başarı sadece bizim değil Kıbrıs Türk halkınındır" açıklamasını yaptı.

Bu seçim şimdiye kadarki en fazla cumhurbaşkanı adayının yarışa katılması dolayısıyla bir ilk oldu.

Katılım yüzde 56'da kaldı

İlk turda seçimlere katılım oranı yüzde 56,06'ydı.

Aslında 26 Nisan'da yapılması planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen seçimin ilk turunda, 7'si bağımsız 11 aday yarıştı.

Seçilecek cumhurbaşkanı, 5 yıl boyunca görev yapacak.





Mustafa Akıncı bağımsız aday

Seçimde, 2015'te seçilen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bağımsız aday olarak yarışıyor. İlk turda, Akıncı ve Tatar'ın yanı sıra Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, bağımsız aday olarak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş yarışmıştı.

Maraş'ın bir kısmı halka açılmıştı

Cumhurbaşkanlığı seçiminden 3 gün önce, 8 Ekim 2020'de 1974'te Türkiye'nin askeri müdahalesinden bu yana kapalı olan Maraş bölgesinin bir kısmı halka açılmış, bu adım adaylar arasında tartışmalara yol açmıştı.

Başbakan ve cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Ankara'ya yakınlığıyla bilinen Ulusal Birlik Partisi'nin lideri.

Tatar'ın 6 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ankara'da düzenlediği basın toplantısında Maraş'ın kısmen açılacağını açıklaması sonrası, hükümet ortağı Halkın Partisi koalisyondan çekildi; Kuzey Kıbrıs'ta hükümeti düştü.

Halkın Partisi lideri ve istifasına kadar Dışişleri Bakanı olan Kudret Özersay da seçimde adaydı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da Tatar'ın Ankara ile birlikte imza attığı girişimleri sert bir dille eleştirdi.

Maraş'ı kısmen açma kararının kendisinden habersiz alındığını söyleyen Akıncı "Yapılanlar demokrasi adına yüz karasıdır, seçimlere doğrudan müdahalenin devamıdır. Benim seçilmemem yönünde aylardır sistemli ve örgütlü çalışma yapılıyor. Bir senaryo yazılmış, Sayın Tatar'a da bu senaryoda figüranlık yapmak kalmıştır" dedi.

Kuzey Kıbrıs cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başında
Kuzey Kıbrıs cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başında
Kuzey Kıbrıs cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başında

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Son Dakika Dünya Kuzey Kıbrıs cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başında - Son Dakika Dünya

BBC

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