Kuzey Kıbrıs'ta bugüne kadar en fazla adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimi sürüyor

Kıbrıs'ın kuzeyinde, 1983'te tek taraflı olarak ilan edilen ve sadece Türkiye'nin tanıdığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 10. kez cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında.

Aslında 26 Nisan'da yapılması planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen seçimde, 7'si bağımsız 11 aday yarışıyor. Adaylardan hiçbirinin ilk turda salt çoğunluğa erişememesi halinde, en yüksek oyu alan iki aday 18 Ekim'de ikinci turda karşı karşıya gelecek.

Seçilecek olan cumhurbaşkanı, 5 yıl boyunca görev yapacak.

198 bin 867 seçmenin oy kullanabileceği seçimde yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören anayasa değişikliği de oylanıyor.

Yerel saatle 18.00'de bitecek olan oy verme işleminin ardından Yüksek Seçim Kurulu, önce Cumhurbaşkanlığı, ardından da Anayasa değişikliği halkoylaması sonuçlarını açıklayacak. Her iki sonucun da saat 22.00'ye kadar netleşmesi hedefleniyor.

Seçimde, 2015'te seçilen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bağımsız aday olarak yarışıyor., Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın yanı sıra bağımsız aday olarak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş yarışıyor.

Akıncı, oyunu kullanırken "Evimizde oturmayalım, iç sesimize kulak vererek oyumuzu kullanalım. Bu seçim kişisel gelecek seçimi değildir, toplumsal geleceğimiz adına halkın karar vereceği bir seçimdir." dedi.

Başbakan Ersin Tatar da oyunu kullandı. Ardından yaptığı açıklamada "Vatandaşların sandıklara gitmesi gerekir. Herkes oyunu kullanmalı. Kıbrıs Türk halkı egemen ve eşit bir halktır, buna da saygı duyulması gerekir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminden 3 gün önce, 8 Ekim 2020'de 1974'te Türkiye'nin askeri müdahalesinden bu yana kapalı olan Maraş bölgesinin bir kısmı halka açılmış, bu adım adaylar arasında tartışmalara yol açmıştı.

Başbakan ve cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Ankara'ya yakınlığıyla bilinen Ulusal Birlik Partisi'nin lideri. Tatar'ın 6 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ankara'da düzenlediği basın toplantısında Maraş'ın kısmen açılacağını açıklaması sonrası, hükümet ortağı Halkın Partisi koalisyondan çekildi; Kuzey Kıbrıs'ta hükümeti düştü. Halkın Partisi lideri ve istifasına kadar Dışişleri Bakanı olan Kudret Özersay da bugünkü seçimde aday.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da Tatar'ın Ankara ile birlikte imza attığı girişimleri sert bir dille eleştirdi. Maraş'ı kısmen açma kararının kendisinden habersiz alındığını söyleyen Akıncı "Yapılanlar demokrasi adına yüz karasıdır, seçimlere doğrudan müdahalenin devamıdır. Benim seçilmemem yönünde aylardır sistemli ve örgütlü çalışma yapılıyor. Bir senaryo yazılmış, Sayın Tatar'a da bu senaryoda figüranlık yapmak kalmıştır" dedi.