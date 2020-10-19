Kuzey Kıbrıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimi: Dünya basını Tatar'ın zaferi için ne dedi? - Son Dakika
BBC

Kuzey Kıbrıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimi: Dünya basını Tatar'ın zaferi için ne dedi?

19.10.2020 05:42
Kuzey Kıbrıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimi: Dünya basını Tatar'ın zaferi için ne dedi?, System.String[]

Kuzey Kıbrıs'ta ikinci turunda Ulusal Birlik Partisi adayı Ersin Tatar'ın kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimler, yabancı basında "Erdoğan'ın desteklediği aday kazandı" başlığıyla yer aldı.

Kuzey Kıbrıs'ta ikinci turunda Ulusal Birlik Partisi adayı Ersin Tatar'ın kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimleri, yabancı basında "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklediği aday kazandı" başlığıyla yer aldı.

Fransız AFP ajansı, sağcı-milliyetçi olarak nitelediği Tatar'ın ufak bir farkla kazandığı seçim sonucunun sürpriz olduğunu yazdı.

AFP, Tatar'ın Kıbrıs'ta iki devletli çözümden yana olduğunu, seçim yarışı sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık bir şekilde Tatar'ı desteklemesinin ise tartışmalara neden olduğunu belirtti.

Reuters ise seçim sonucunun, Kıbrıs müzakerelerinde etkili olabileceği gibi, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan ve Kıbrıs arasında egemenlik hakları konusundaki tartışmaları da etkileyeceğini belirtti.

Reuters Tatar'ın rakibi, cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Ankara ile ilişkilerininse gergin olduğunu ve Akıncı'nın Ada'da birleşmeden yana olduğunu vurguladı.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, "sert bir sağcı" olarak nitelediği Tatar'ın, Türkiye ile daha da sıkı ilişkiler kurma taraftarı olduğuna dikkat çekti.

Guardian "Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanıyan tek ülke olan Türkiye, milliyetçi adayın seçilebilmesi için hatrı sayılır gücünü kullandı. Bu ay başında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan yanına Tatar'ı alarak, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin tepkisini çekse de, kuzeydeki Maraş'ın bir kısmının açılacağını duyurdu." diye devam etti.

Gazete, Kıbrıs Girne Üniversitesi'nden tarih ve siyaset bilimi profesörü Hubert Faustmann'ın, "Sonuç, Ankara için net bir zafer. Çözüme karşı çıkanlar ve Türkiye ile iyi ilişkiler isteyenler için büyük bir kazanım. Türkiye'nin işlerine müdahil olmasına karşı çıkanlar ve adanın yeniden birleşmesini destekleyenler kaybetti" sözlerine de yer verdi.

Bloomberg de haberi "Erdoğan'ın desteklediği aday Kuzey Kıbrıs'taki seçimi kazandı" başlığıyla duyurdu.

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi ise bu seçim sürecinde Kuzey Kıbrıs'taki kutuplaşmanın daha da arttığına dikkat çekti: "Yönetimde söz sahibi olmayı sürdürmek isteyen Kıbrıslı Türklerle, Türkiye ile birlikte yürümek isteyen Kıbrıslı Türkler arasındaki mücadele geçmiş seçimlerde de mevcuttu, ancak yarış hiçbir zaman bu kadar kutuplaşmamıştı."

Kuzey Kıbrıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimi: Dünya basını Tatar'ın zaferi için ne dedi?

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Son Dakika Dünya Kuzey Kıbrıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimi: Dünya basını Tatar'ın zaferi için ne dedi? - Son Dakika Dünya

BBC

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