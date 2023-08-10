Kuzey Kıbrıs'ta Güvenlik Görevlileri Tarafından Dövülerek Öldürülen Genç - Son Dakika
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Kuzey Kıbrıs'ta Güvenlik Görevlileri Tarafından Dövülerek Öldürülen Genç

10.08.2023 23:11

İngiltere'den babasının tedavisi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz, bir eğlence mekanında güvenlik görevlileri tarafından dövülerek öldürüldü. Alkolün etkisiyle taşkınlık yaptığı ve mekandan çıkarılmak istendiği sırada güvenlik görevlileriyle tartışan Mavideniz, dışarıda tekme ve yumruklarla darp edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Mavideniz'in yakınları hastaneye saldırdı. Polis, geniş çaplı soruşturma başlatarak güvenlik görevlisi ve işletmeci gözaltına aldı.

KKTC'de gittiği eğlence mekanında alkolü fazla kaçıran 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz, çıkan tartışmada işletme sahibi ve güvenlik görevlisi tarafından dövülerek öldürüldü. Olay anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken, Mavideniz'in başına tekme ve yumruk atıldığı görüldü. Olayla ilgili işletme sahibi ve güvenlik görevlisi gözaltına alındı. Mavideniz'in ölüm haberini alan yakınları ise hastaneyi basarak balyozlarla camları indirdi.

Kuzey Kıbrıs'ta Eğlence Mekanında Dövülerek Öldürülen Genç

TEKME VE YUMRUKLARLA DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Babasının tedavisi için İngiltere'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gelen 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz, dün sabah erken saatlerde İskele'de gittiği bir eğlence mekanında güvenlik görevlileri tarafından dövülerek öldürüldü. Mavideniz'in arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekanında alkolün dozunu kaçırarak taşkınlık yaptığı ve mekandan dışarı çıkması istendiğinde ise güvenlik görevlileri ile tartıştığı aktarıldı. Güvenlik görevlilerinin yerel saatle 03.30'da Mavideniz'i yaka paça mekandan çıkardığı ve mekanın dışında tekme ve yumruklarla darp ettiği ifade edildi.

Kuzey Kıbrıs'ta Eğlence Mekanında Dövülerek Öldürülen Genç

KAMERALARA YANSIDI

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, güvenlik görevlilerinden Mehmet Yazıcı'nın, başına attığı yumruk sonucu Mavideniz'in yere düştüğü, mekanın işletmecisi Doğu Alçıner ise yere düşen Mavideniz'in başına tekmeyle vurduğu görüldü. Başına aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Mavideniz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kuzey Kıbrıs'ta Eğlence Mekanında Dövülerek Öldürülen Genç

YAKINLARI HASTANEYİ BİRBİRİNE KATTI

Mavideniz'in ölüm haberini alan yakınları balyozla kaldırıldığı hastaneye basarak, hastanenin camlarını kırıp eşyalara zarar verdi. Polis, hem olay yerinde hem de hastanede olağanüstü güvenlik önlemi aldı.

Kuzey Kıbrıs'ta Eğlence Mekanında Dövülerek Öldürülen Genç

İŞLETME SAHİBİ VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖZALTINDA

Mavideniz'in ölümünün ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis, önce güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis, görgü tanıklarını tek tek tespit edip ifadelerine başvurdu. Polis, yaptığı soruşturma sonucu güvenlik görevlisi Mehmet Yazıcı ile işletmeci Doğu Alçıner'i gözaltına aldı.

Kaynak: İHA
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