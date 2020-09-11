Son Dakika: Kuzey Kıbrıs'ta icra edilen "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Tatbikatı" sona erdi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın tamamlandığını duyurdu.
Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nda Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımızın da katılımıyla hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevleri icra edildi" denildi.
(Mehmet Kalay/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 16:43 - Kaynak: İHA
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