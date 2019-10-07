Son Dakika Haberleri: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, "Kuzey Kıbrıs Türk...
Son Dakika Güncel Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 'Kuzey Kıbrıs Türk...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, "Kuzey Kıbrıs Türk...

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bir bilişim adası olması için bizler vizyon ortaya koyduk ve üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bir bilişim adası olması için bizler vizyon ortaya koyduk ve üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz. Kuzey Kıbrıs'ı bilişim üssü yapmak istiyoruz. Biz bu özgüvene sahibiz" dedi. - ANKARA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ekonomi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:04 Kaynak: İHA
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