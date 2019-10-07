Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, "Kuzey Kıbrıs Türk...
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bir bilişim adası olması için bizler vizyon ortaya koyduk ve üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:04 Kaynak: İHA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bir bilişim adası olması için bizler vizyon ortaya koyduk ve üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz. Kuzey Kıbrıs'ı bilişim üssü yapmak istiyoruz. Biz bu özgüvene sahibiz" dedi. - ANKARA
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