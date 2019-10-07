Son Dakika Haberleri: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, "Yavuz, Fatih ve Hayrettin Paşa...
Son Dakika Güncel Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 'Yavuz, Fatih ve Hayrettin Paşa...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, "Yavuz, Fatih ve Hayrettin Paşa...

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, "Yavuz, Fatih ve Hayrettin Paşa gemisine buradan selam olsun diyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, "Yavuz, Fatih ve Hayrettin Paşa gemisine buradan selam olsun diyorum. Onlara yaverlik yapan, yanlarında gücü ortaya koyan Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun donanmasına, savunma gücüne de ayrıca selam olsun" dedi. - ANKARA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yavuz Fatih, Ekonomi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:06 Kaynak: İHA
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