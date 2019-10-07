Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, "Yavuz, Fatih ve Hayrettin Paşa...
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, "Yavuz, Fatih ve Hayrettin Paşa gemisine buradan selam olsun diyorum.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:06 Kaynak: İHA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, "Yavuz, Fatih ve Hayrettin Paşa gemisine buradan selam olsun diyorum. Onlara yaverlik yapan, yanlarında gücü ortaya koyan Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun donanmasına, savunma gücüne de ayrıca selam olsun" dedi. - ANKARA
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