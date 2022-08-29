KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 8 Eylül'de Cumhuriyet Meclisini Kıbrıs konusunda bilgilendirecek - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 8 Eylül'de Cumhuriyet Meclisini Kıbrıs konusunda bilgilendirecek

29.08.2022 22:16
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 8 Eylül'de Cumhuriyet Meclisini Kıbrıs konusunda bilgilendirecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 8 Eylül'de Kıbrıs konusunda Cumhuriyet Meclisindeki milletvekillerini bilgilendireceğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 8 Eylül'de Kıbrıs konusunda Cumhuriyet Meclisindeki milletvekillerini bilgilendireceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, New York ziyareti öncesinde Bakanlar Kurulunu Kıbrıs konusunda bilgilendirdi.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Tatar, bakanlara Kıbrıs meselesi ve son gelişmeler ile ilgili yaptığı değerlendirmeler hakkında bilgi verdiğini söyledi.

Özellikle New York öncesinde Kıbrıs konusunda tartışmalar yaptıklarını ifade eden Tatar, 8 Eylül'de de Cumhuriyet Meclisinde milletvekillerine bilgi vereceğini kaydetti.

New York öncesi gündeme gelen güven artırıcı önlemlere işaret eden Tatar, Kıbrıs Türk tarafı olarak ortaya koydukları yeni siyaset çerçevesinde Rum yönetiminin KKTC'ye yönelik pozisyon belirlemesine izin vermeyeceklerini belirtti.

KKTC olarak BM tarafından alınan kararların tarihi sürecini yitirdiğini ve artık BM parametreleri dışında iki eşit egemen devlet temelinde bu sürecin yürütülmesi gerektiğini düşündüklerini ifade eden Tatar, Türkiye'nin de buna tam destek verdiğini vurguladı.

Bu aşamada federal temelde bir çözümün artık olamayacağını ve Rum yönetiminin egemenliğini KKTC'ye yayacak önerilerini kabul etmeyeceklerini söyleyen Tatar, bölgede oluşan yeni dengelerin Kıbrıs Türk tarafının yeni siyaseti açısından da büyük önem taşıdığını kaydetti.

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Kaynak: AA

Kıbrıs, Eylül, Tatar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 8 Eylül'de Cumhuriyet Meclisini Kıbrıs konusunda bilgilendirecek - Son Dakika

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