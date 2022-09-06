KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a, Ankara'da "Seymenbaşı Beratı" takdim edildi - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a, Ankara'da "Seymenbaşı Beratı" takdim edildi

06.09.2022 16:36
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a, Ankara'da "Seymenbaşı Beratı" takdim edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, Ankara'da "Seymenbaşı Beratı" sunuldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, Ankara'da "Seymenbaşı Beratı" sunuldu.

Ankara Kulübü Derneğinde düzenlenen törende, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a Seymenbaşı Cepkeni giydirilerek "Seymenbaşı Beratı" takdim edildi.

Tatar, konuşmasında, kendisine hayatının en şerefli armağanlarından birinin takdim edildiğini belirterek, dernek yetkililerine hem kendi hem de KKTC halkı adına teşekkürlerini sundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da başlattığı Milli Mücadele'nin nesilden nesile aktarılarak bugüne kadar taşındığını anlatan Tatar, "Son olarak da Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de Rum-Yunan ikilisinin, hala hiç utanmadan, hiç sıkılmadan milletimize yönelik yaptıkları çirkinlikleri hep birlikte izliyoruz." ifadesini kullandı.

"Türklük mücadelesinin temsilcileriyiz"

Kıbrıs'taki mücadelelerinin anlamının kendileri için çok büyük olduğunu kaydeden Tatar, "Biz, Orta Asya'dan başlayan,1571'de Doğu Akdeniz'e taşınan Türklük mücadelelerinin oradaki (Kıbrıs) temsilcileriyiz. Çünkü biz de aynı ailenin evlatlarıyız, aynı milletin torunlarıyız. Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'yle Kıbrıs'ta verilen mücadele bizler için çok soylu bir mücadeleydi." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, 1974'ten bu yana KKTC'de çok şeyin değiştiğini, turizm alanları, yeni oteller, üniversitelerin inşa edildiğini, Türkiye'den KKTC'ye yılda 75 milyon metreküp su taşınan projenin hayata geçirildiğini dile getirerek, "Bunu yapan bizleriz." dedi.

Doğu Akdeniz'de hidrokarbon kaynaklarının ortaya çıkmasıyla güvenlik meselelerinin çok daha önemli hale geldiğini kaydeden Tatar, Rum-Yunan ikilisinin izledikleri bencil siyasete karşı Türkiye ve KKTC tarafından egemenlik haklarının korunması başta olmak üzere birçok konuda önemli adımlar atıldığını aktardı.

Tatar, bu çerçevede bütün yapılanların Türkiye'nin KKTC'ye sahip çıkışını, KKTC ve halkının da Türkiye'ye olan bağlılığını, Türkiye ile tam uyum içerisinde yürütmekte olduğu milli siyaseti ortaya koyduğuna işaret etti.

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan de seymenliğin tarihi hakkında sunum yaptı.

Törene, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ile çok sayıda davetli katıldı.

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Kaynak: AA

Kıbrıs, Ankara, Tatar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a, Ankara'da 'Seymenbaşı Beratı' takdim edildi - Son Dakika

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