KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar, Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana gelen ve 15 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili mesaj yayımladı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Gaziantep'teki kazada hayatını kaybedenler için rahmet diledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.